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В британском парламенте предложили провести новый референдум по Brexit

28 мая, 08:43

Лидер Лейбористов призвал к новому референдуму или перевыборам парламента

Фото: Getty Images

Вопрос о выходе Великобритании из Европейского Союза граждане страны должны решить на повторном референдуме. Об этом заявил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, сообщает Радіо Свобода.

По его словам, избирателям должна быть предоставлена возможность проголосовать по поводу Brexit или выйти из создавшейся ситуации через досрочные выборы британского парламента.

Отдельно Корбин заявил, что правительство консерваторов во главе с Терезой Мэй завело переговоры по Brexit в глухой угол, а нынешний состав парламента не способен из него выйти.

Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй 24 мая объявила, что покинет должность лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.


Британские СМИ пишут, что процесс выбора нового лидера консерваторов может занять около шести недель.

Тереза Мэй возглавила правительство Великобритании 13 июля 2016 года после отставки своего предшественника Дэвида Кэмерона. Он сложил с себя полномочия премьера на фоне результатов референдума о Brexit.

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Тег Великобритания, Евросоюз, Британия, референдум, перевыборы, Brexit

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