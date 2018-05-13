В британской тюрьме скончался серийный убийца-некрофил

Сегодня, 14:40

Большинство жертв преступника – бездомные гомосексуалисты

Фото: www.telegraph.co.uk
Фото: www.telegraph.co.uk

Серийный убийца-некрофил Деннис Нильсен скончался в британской тюрьме. Мужчине было 72 года, сообщает The Telegraph.

В 1970-х и 1980-х годах бывший государственный служащий убил 15 человек. Большинство его жертв были бездомными гомосексуалистами. Многих из них он убивал в своем доме на севере Лондона, а потом занимался сексом с трупами. Преступления серийного убийцы были обнаружены случайно: в сливе труб из его дома нашли останки тел жертв. К 25 годам его приговорили в 1983 году, а пожизненное заключение он получил в 1994 году.

Нильсен жаловался на сильные боли в кишечнике. Смерть наступила в результате осложнений, возникших после срочной операции на брюшной полости.

Ранее мы сообщали о том, что в Бельгии диакона-медбрата обвиняют в десятках убийств. Иво Поппе обвиняют в убийстве по меньшей мере десяти человек, в том числе – и собственной матери, двух дедушек и тестя.

Напомним, в 2012 году в Австралии поймали убийцу, который шесть лет скрывался в зоопарке. Об этом рассказал человек, который принимал участие в поимке преступника. 

Ранее мы писали, что в России вынесли приговор "банде амазонок", на счету которых 10 жестоких убийств – женщины не щадили даже детей. 
Великобритания, маньяк, смерть, серийный убийца

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