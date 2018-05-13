В британской тюрьме скончался серийный убийца-некрофил

Серийный убийца-некрофил Деннис Нильсен скончался в британской тюрьме. Мужчине было 72 года, сообщает The Telegraph.

В 1970-х и 1980-х годах бывший государственный служащий убил 15 человек. Большинство его жертв были бездомными гомосексуалистами. Многих из них он убивал в своем доме на севере Лондона, а потом занимался сексом с трупами. Преступления серийного убийцы были обнаружены случайно: в сливе труб из его дома нашли останки тел жертв. К 25 годам его приговорили в 1983 году, а пожизненное заключение он получил в 1994 году.

Нильсен жаловался на сильные боли в кишечнике. Смерть наступила в результате осложнений, возникших после срочной операции на брюшной полости.

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