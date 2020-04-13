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В Брюсселе, несмотря на карантин, вспыхнули беспорядки: что произошло

13 апреля, 01:31

Елена Вус

Молодой человек погиб, убегая от полицейских

В Брюсселе, несмотря на карантин, вспыхнули беспорядки в ответ на гибель 19-летнего парня, который пытался убежать от полицейских. Об этом сообщает Le soir.

Призывы к митингу, несмотря на запрет на собрания в рамках мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса, привели к беспорядкам в субботу днем ​​в Андерлехте. Призывы были опубликованы в социальных сетях, чтобы выразить недовольство после несчастного случая, который закончился смертью молодого человека.

"В пятницу вечером 19-летний парень по имени Адиль ехал на скутере по промышленной набережной в Андерлехте, когда он врезался в полицейскую машину перед ним. Он пытался убежать от патруля, который его преследовал", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ведется расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия.

Во время митинга собравшиеся молодые люди стали бросать в сотрудников правоохранительных органов камни. После этого полиция приступила к задержаниям.

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В субботу бургомистр Андерлехта Фабрис Кампс заявил, что родители парня заявили, что не несут ответственности за призывы к митингу, и что они призвали вернуться к спокойствию.

К середине дня воскресенья, 12 апреля, было задержано 57 человек, — объявила пресс-служба местного полицейского подразделения. При разгоне толпы полиция применяла водометы.

Напомним, ранее Национальный совет безопасности Бельгии принял решение ввести строгую изоляцию людей до 5 апреля из-за коронавируса.

Кроме того, в Брюсселе и других городах Бельгии ровно в 20:00 18 марта раздались аплодисменты из открытых окон домов и с балконов – так бельгийцы в изоляции из-за коронавируса благодарили медицинский персонал, который борется с опасной пандемией.

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