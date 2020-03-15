Изоляция стариков, работа из дома и волонтерство: украинец рассказал, как Бельгия борется с коронавирусом

Ближайшие две-три недели будут критическими и покажут, можно ли остановить эпидемию, говорит Юрий Лобурец

Опустевший Брюссель Фото REUTERS/Johanna Geron

Какие меры власти Бельгии принимают для обуздания эпидемии коронавируса COVID-19, как самоорганизуются простые граждане, как волонтеры заботятся о пожилых людях из группы риска и что предпринимают магазины для пресечения паники – об этом украинец Юрий Лобурец, многие годы живущий в Брюсселе и работающий медиаменеджером, рассказал в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня".

По его словам, всю текущую неделю правительство не могло окончательно определиться с мерами, опасаясь, что решение закрыть все привело бы к коллапсу и нанесло бы удар по экономике.

"Правительство боялось принимать решение, и люди своими петициями, требованиями вынудили его в пятницу (13 марта. – Ред .) прекратить занятия в школах с понедельника, до конца месяца закрыть все общественные места – рестораны, кафе, бары".

Юрий объяснил, что все это работает только как доставка.

"Кино, театры, концерты – все это отменено, потому что вирус прогрессирует, захватывает большое количество людей, особенно пожилых, которые в зоне риска. Поэтому, чтобы им как-то помочь, ответственность каждого максимально – сократить контакты, минимизировать их".

По словам украинца, если есть возможность – бельгийцы работают из дому, кроме того, отменены все вечеринки, никто ни с кем не встречается.

Опустевший Брюссель Фото REUTERS/Johanna Geron

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"Люди если гуляют, то гуляют на больших площадках, чтобы минимизировать риск заражения. Это при том, что Бельгия входить в пятерку европейских стран по количеству мест в палатах интенсивной терапии на 100 тысяч человек. Но даже здесь все понимают, что если одновременно заболеет большое количество людей, то любая система здравоохранения с этим не справится".

Юрий заметил, что Италия (где, по последним данным, от коронавируса скончалось более 1,4 тыс. человек ), к сожалению, является красноречивым тому примером.

"Поэтому люди должны максимально себя обезопасить, а особенно стариков. Запрещено посещать их, контактировать с ними. Но при этом существует волонтерское движение, и люди активно вывешивают плакаты, на которых указан номер телефона, и если вы – пожилой человек и нужна какая-то помощь, пожалуйста, позвоните и посмотрим, что я могу для вас сделать".

Украинец рассказывает, что правительство Бельгии расширило т.наз. "волонтерскую страховку" на всех желающих, которые готовы выгулять собаку, купить продукты, медикаменты тем, кто остался дома.

"Это очень важно и видно, что люди самоорганизуются в социальных сетях. Люди осознают серьезность ситуации, никто не говорит, что все окей, но при этом подчеркивается, что не нужно паниковать. Магазины рассылают видеосообщения, что не нужно скупать товары, у нас все есть, не переживайте, все будет хорошо, главное – минимизируйте контакты, оставайтесь дома, потому что следующие две-три недели будут критическими и покажут, сможем ли мы остановить распространение эпидемии", – подытожил Юрий Лобурец.

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