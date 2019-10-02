В Брюсселе ответили на последнее предложение Джонсона по Brexit : подробности

Борис Джонсон и Жан-Клод Юнкер / Фото: AFP

Предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза содержит "проблемные моменты", в том числе по режиму "бэкстоп", призванному обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в среду в Брюсселе по итогам телефонного разговора между главой ЕК Жан-Клодом Юнкером и британским премьером Борисом Джонсоном.

"Он (Юнкер в беседе с Джонсоном) отметил позитивные сдвиги, особенно в том, что касается полного согласования норм регулирования для всех товаров и контроля за товарами, поступающими в Северную Ирландию из Великобритании. Тем не менее президент также отметил, что есть еще некоторые проблемные моменты, которые потребуют дальнейшей работы в ближайшие дни, в частности в отношении режима "бэкстоп", – говорится в нем.

Юнкер пообещал Джонсону изучить его план, но с учетом критериев Брюсселя, отметила ЕК.

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"Президент Юнкер подтвердил премьер-министру Джонсону, что Еврокомиссия теперь рассмотрит юридический текст объективно и в свете наших хорошо известных критериев", - говорится в заявлении.

Отметим, Борис Джонсон передал председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру новые предложения Лондона по североирландской границе. Текст документа и сопровождающее его письмо Джонсона распространила канцелярия главы британского правительства.

Предложения Джонсона представляют собой альтернативу режиму "бэкстоп" – части соглашения, достигнутого между ЕС и правительством его предшественницы Терезы Мэй и до сих пор являющегося главным камнем преткновения на переговорах Лондона с ЕС. Он предполагает, что после окончания переходного периода Северная Ирландия будет оставаться частью единого рынка и таможенного союза ЕС неопределенно долгое время — до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся о надежном способе обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. Согласно предложению Джонсона, Северная Ирландия покинет таможенный союз после истечения переходного периода, а на территории всего острова будет введен особый таможенный режим, распространяющийся на все категории товаров.

"И наконец, в рамках этих договоренностей после окончания переходного периода после Brexit (с 1 января 2021 года) вся Северная Ирландия будет частью таможенной территории Соединенного Королевства, а не таможенного союза ЕС. Британское правительство всегда принципиально настаивало на том, что все Соединенное Королевство должно будет покинуть таможенный союз ЕС после окончания переходного периода", - говорится в документе, который также содержит гарантии того, что Лондон не допустит применения на острове Ирландия таких мер таможенного контроля, наличие которых стало бы отступлением от подписанного в 1998 году Белфастского соглашения, сделавшего возможным политическое урегулирование североирландского конфликта.

Британский план допускает появление временной границы по Ирландскому морю и таможенных проверок между выходящей из ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией и остающейся членом Евросоюза Ирландией на четыре года с момента завершения переходного периода после Brexit. Северная Ирландия продолжит оставаться в едином рынке, но в 2025 году ее парламент примет решение о том, продолжат ли для нее действовать правила ЕС или же необходимо перейти к выполнению британских норм, которые к тому моменту могут уже сильно отличаться от европейских.

Напомним, свое последнее предложение Джонсона для Европейского Союза является одной из главных тем сегодняшнего дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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