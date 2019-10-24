Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,69

В Брюсселе послы 27 стран ЕС согласны на очередную отсрочку Brexit – СМИ

24 октября, 00:20

Новая дата пока не выбрана, продолжительность отсрочки по-прежнему обсуждается

/ Фото: Getty Images

Страны-участницы Европейского союза в среду согласились с необходимостью очередной отсрочки выхода Британии из союза, но пока не утвердили новую дату, на которую переносится Brexit, передают западные СМИ.

"Все (постпреды ЕС. – Ред.) согласились с необходимостью продления (даты выхода Великобритании из ЕС. – Ред.) для того, чтобы избежать Brexit без соглашения", – приводят СМИ слова неназванного европейского чиновника.

Однако, по его данным, новая дата пока не выбрана. "Продолжительность отсрочки по-прежнему обсуждается", – сказал он.

Еще один источник в структурах ЕС сообщил о том, что стороны все же склоняются к переносу даты выхода Великобритании на три месяца.

Реклама

Ожидается, что Комитет постоянных представителей стран ЕС вновь соберется в пятницу, чтобы обсудить вопрос отсрочки Brexit.

Европейское издание "Политико", в свою очередь, также пишет, что дипломаты и чиновники в ЕС уверены в том, что выход Великобритании 31 октября не состоится. "Brexit не произойдет в конце октября", – сказал изданию высокопоставленный европейский чиновник.

В тренде
"В рай думает попасть?": Путин снова стал объектом насмешек в сети
Владимир Путин в ВГИКе

Газета напоминает: ранее председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что будет советовать лидерам стран ЕС согласиться перенести Brexit на 31 января 2020 года.

Однако, как отмечает издание, Франция будет, вероятно, обсуждать возможность менее продолжительной отсрочки.

"Чиновник в ЕС говорит, что каким бы ни был результат этих обсуждений, очевидно – (премьеру Великобритании. – Ред.) Джонсону не удастся выполнить свое обещание и осуществить Brexit 31 октября", - сообщает "Политико".

Ранее в палате общин предварительно одобрили соглашение по Brexit, но в то же время отказались от предложения правительства завершить ратификацию в нижней палате британского парламента за три дня. В связи с этим Джонсон сообщил, что будет консультироваться с лидерами стран ЕС насчет дальнейших шагов. Кроме того, в ожидании результата этих консультаций он заявил о приостановке процедуры ратификации сделки.

Все подробности в спецтеме Brexit

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Великобритания Брюссель ЕС послы отсрочка Brexit

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео
Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видеоFun
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Меркель
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и МеркельПолитика
"Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по ДонбассуУкраина
В Чехии микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП – 10 раненых: опубликованы фото
В Чехии микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП – 10 раненых: опубликованы фотоЕвросоюз
Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропорту
Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропортуTravel
Баррикады,
Баррикады, "молотовы" и испанский "Беркут": яркие фото и видео "майдана" в БарселонеЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...