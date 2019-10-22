Британский парламент принял законопроект о Brexit и отверг программу кабмина

REUTERS/Simon Dawson

Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода". Во время состоявшегося во вторник, 22 октября, голосования за внесенный кабинетом министров билль голоса отдали 329 членов Палаты общин, против высказались 229 народных избранников.

Нынешнее голосование стало первым, в котором правительство премьер-министра Бориса Джонсона одержало победу с момента прихода к власти в конце июля.

Кроме того, британский парламент отверг программу правительства об ускоренном рассмотрении билля о Brexit, открыв путь к возможным досрочным выборам. Против внесенного кабинетом министров билля высказались 322 члена Палаты общин, поддержали его 308 депутатов.

Реклама

Ранее Борис Джонсон предупредил, что, если предложенный график рассмотрения законопроекта отвергнут, его отзовут из парламента, после чего в Палату общин может быть внесено предложение о проведении досрочных выборов. Оно может состояться до конца года.

В тренде Эрдоган и Путин шесть часов разговаривали о Сирии: о чем договорились

Поле того, как Палата общин отказалась рассматривать внесенный правительством билль по ускоренной процедуре, что могло бы позволить осуществить Brexit в намеченный срок — к 31 октября, премьер-министр королевства заявил депутатам, что правительство Великобритании ускоряет подготовку к выходу из ЕС без сделки с Брюсселем и временно приостанавливает рассмотрение закона о Brexit парламентом страны.

"Мы должны были выйти из ЕС 31 октября, но теперь у нас опять впереди неопределенность, а ЕС должен решить, как ему ответить на просьбу парламента о новой отсрочке. Первым следствием этого является то, что правительство, действуя единственно возможным и ответственным образом, ускоряет приготовления к Brexit без сделки, — сказал Джонсон, выразив разочарование по поводу решения депутатов. — Во-вторых, до того, как ЕС примет решение [по поводу отсрочки Brexit], я обсужу со странами Евросоюза их намерения. Пока оно не принято, мы поставим на паузу рассмотрение законопроекта".

Ранее британские депутаты не голосовали за законопроект о сделке с Евросоюзом об условиях сотрудничества после выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Все подробности в спецтеме Brexit

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама