В Брюсселе тысячи человек вышли на демонстрацию в защиту климата

Сегодня, 21:03

Цель демонстрации – принять меры для замедления и ограничения глобального потепления


фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

В Брюсселе 2 декабря прошла массовая демонстрация в защиту климата, необратимые изменения которого уже произошли на Земле, в которой приняли участие около 65 тысяч человек. Об этом сообщает DW.

Демонстранты призывали к более жестким мерам по ограничению выбросов углекислого газа на национальном, европейском и мировом уровне.

Отмечается, что акция, участники которой прошли маршем по центру города, завершилась мирно.

Цель демонстрации – принять меры для замедления и ограничения глобального потепления.

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Отметим, что накануне экоактивисты провели массовые демонстрации в Германии. По данным организаторов, акция в Берлине собрала около 16 тысяч человек, а на протест в Кельне на западе Германии вышли более 20 тысяч человек.

Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила о последствиях бездействия в вопросах борьбы с изменением климата и призвала активизировать усилия в этой области.

Минувшие годы ознаменовались громкими разоблачениями вокруг дизельных автомобилей. В 2015 году выяснилось, что машины концерна Volkswagen ("Фольксваген") были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря данной системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.
Бельгия, брюссель, климат, защита, демонстрация

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