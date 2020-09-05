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В Бундестаге назвали лучшее наказание для Кремля за отравление Навального

5 сентября, 11:26

Денис Беспалов Денис Беспалов

Если газопровод будет достроен, то отравление Навального, останется без последствий для Кремля

Для России продажа энергоресурсов является экзистенциальным вопросом. Общая европейская реакция на отравление российского оппозиционера Алексея Навального должна предусматривать отказ от реализации проекта "Северный поток – 2". Об этом заявил председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген, передает Rheinische Post.

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"Краеугольным камнем общей европейской стратегии должно быть незавершение "Северного потока – 2", – считает Реттген.

По мнению немецкого политика, "если "Северный поток – 2" будет достроен", то отравление Алексея Навального, "останется без последствий" для Кремля.

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Норберт Реттген призвал Германию и Францию выработать общую линию в политике в отношении России.

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"Речь о единой европейской стратегии по отношению к России будет идти только в том случае, если Германия и Франция откажутся от своих односторонних шагов", – считает он.

Ранее один из фаворитов на пост лидера Христианско-демократического союза Германии и потенциальный преемник Ангелы Меркель на должности канцлера Фридрих Мерц призвал на два года заморозить строительство российского газопровода "Северный поток – 2".

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Германия санкции Алексей Навальный Северный поток 2
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