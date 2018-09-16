В центре Брюсселя неизвестные устроили стрельбу: ранены два человека

В центре бельгийской столицы Брюсселе возле одного из местных баров в воскресенье днем, 16 сентября, произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, пострадали два человека.

Об этом информируют местные СМИ со ссылкой на представителя отдела местной полиции.

Инцидент произошел на улице Круа де Фер. Два человека получили ранения – один в ногу, второго изрешетило осколками, они оба были госпитализированы. Нападавшие, которых могло быть пятеро или шестеро, скрылись на автомобиле.

По словам представителя полиции, в настоящее время проводится расследование, правоохранители ведут розыск подозреваемых.

Ранее в бельгийском городе Льеж полиция нейтрализовала нападавшего, который расстрелял двоих полицейских и захватил в заложники женщину. В результате теракта погибли четыре человека, включая нападавшего.





Позже, в конце августа, неизвестные расстреляли полицейского, когда он сделал попытку проверить подозрительный автомобиль. 38-летний офицер полиции был убит на улице Королевы Астрид в городе Спа на юго-востоке Бельгии.