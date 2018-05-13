В центре Парижа неизвестный убил ножом двух человек

Сегодня, 01:10

Еще несколько человек ранены, нападавший был застрелен

Фото: AFP
Фото: AFP

В результате нападения человека с ножом на прохожих в центре Парижа были убиты два человека. Также несколько человек получили ранения. 

Сообщается, что нападавший был застрелен полицией. Инцидент произошел в центральном районе Парижа Опера.

Мотивы нападения в данный момент неизвестны. 

"Полиция сообщает, что нападавший, который не был идентифицирован, был застрелен. Двое из раненых находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в районе Опера в центре Парижа", – отмечается в сообщении.

Свидетели сообщают о панике – люди пытались спрятаться в ресторанах и кафе на улицах. Подробности случившегося выясняются.

Ранее в городе Барабинск Новосибирской области ученик на уроке открыл огонь из ружья. В местной прокуратуре рассказали, что во время инцидента ученики стали бежать и пару человек выпрыгнули в окно со второго этажа, получив серьезные травмы.

Напомним, 18 апреля в России школьник напал с ножом на учительницу и одноклассников. Также он ранил себя, затем разлил горючее вещество и поджег. Оказалось, что страдает запоздалым развитием и проходит обучение не по возрасту. Также выяснилось, что нападавший планировал убить 30 человек.
Франция, убийство, Париж, нож
Источник:

Интерфакс

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