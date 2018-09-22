В центре Варшавы митингуют тысячи учителей

Участники демонстрации требуют отставки министра образования, увеличения расходов на систему, в том числе повышение зарплаты педагогам

В субботу, 22 сентября, в Польше, куда украинцы массово едут на заработки, более 10 тысяч учителей прошли маршем по центральным улицам столицы в знак протеста против правительственной политики и сложившейся в школах ситуации. Об этом сообщает "Польское радио".

Акция протеста была организована Союзом польских учителей (ZNP), участники требовали повышения расходов из государственного бюджета на образование, в том числе увеличения на 1 тыс. злотых (около 220 евро) зарплат учителям, а также отставки министра национального образования Анны Залевской.

Демонстрация педагогов является частью всепольской акции протеста, организованной в Варшаве в субботу Всепольским Соглашением Профсоюзов (OPZZ) под лозунгом "Польша нуждается в более высоких зарплатах!

"Хватит хаоса в образовании, лицом которого является министр Анна Залевская. Хватит недостаточного финансирования системы просвещения, а также зарплат, которые оскорбляют польского учителя", – заявил глава союза учителей Славомир Броняж.

Ранее Польшу охватили многотысячные протесты людей в черном. "Черный протест" был организован противниками ужесточения закона об абортах.

А перед этим в стране прошли массовые акции протеста из-за судебной реформы.