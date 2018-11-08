В Чехии хотят запретить диких животных в цирках

Сейчас в Чехии запрещено использовать в цирке некоторых животных: тюленей, жирафов, гиппопотамов и детенышей обезьян.

Министерство сельского хозяйства Чехии предложило полностью запретить выступления диких животных в цирках.

Сейчас в Чехии запрещено использовать в цирке некоторых животных: тюленей, жирафов, гиппопотамов и детенышей обезьян. Теперь же, по предложению чиновников, запрет должен распространиться на всех диких животных. Циркам можно будет выступать с домашними животными – например, с лошадьми, верблюдами или ламами.

В Чехии действует 12 цирков, в программах которых участвуют дикие животные. Их руководители восприняли новость в штыки: по их мнению, в цирках постоянно проходят проверки, которые подтверждают, что животные сдержатся в хороших условиях. Владельцы цирков также опасаются, что если животных заберут, им будет негде жить. Пока, согласно плану министерства, предполагается, что животные будут содержаться в специальных центрах, но условия там далеки от естественных.

Защитники животных в свою очередь считают, что запретить "подневольный труд" диких зверей в цирке недостаточно, и необходимо вообще отказаться от представлений с участием животных.

Сейчас 24 страны ЕС полностью или частично запрещают использовать животных в цирках. Например, в прошлом году запрет ввела Эстония.

Ранее мы писали, что в Португалии запретили цирки с животными. Владельцам цирков дали шесть лет, чтобы внести своих животных в специальный реестр, после чего их передадут в специальные приюты.

Напомним, в прошлом году латвийский Сейм утвердил поправки к законодательству, которые запрещают использовать для участия в цирковых представлениях диких животных.

Также мы писали, что аналогичную инициативу обсуждали и киевские власти.