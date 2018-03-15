В Чехии учащиеся школ и вузов вышли на митинги против президента

Сегодня, 15 марта, ровно в полдень несколько тысяч учащихся средних и высших учебных заведений ушли с занятий, чтобы участвовать в акции против правительства и президента Чехии Милоша Земана.

Об этом сообщает aroundprague.cz.

Молодежь вышла на улицы в рамках акции "Выйди на улицу", которая направлена против действий политической элиты Чехии.

В Праге студенты собрались в нескольких местах, но основными пунктами стали: Альбертом, студенческий кампус в Дейвице и площадь Вацлава Гавела около Национального театра.

Часть учащихся отправились к пражскому Граду, где скандировала: "Позор"

Основная причина недовольств – выступление Земана на своей инаугурации, когда во время торжественного мероприятия он подверг критике СМИ, журналистов и политиков – это было воспринято посягательством на свободу слова. Также студентов возмущает ситуация с Андреем Бабишем, в отношении которого возбуждено уголовное дело. 16 января палата депутатов парламента Чехии (нижняя палата) проголосовала за вотум недоверия правительству Андрея Бабиша. Его подозревают в махинациях с грантами ЕС.

Дата мероприятия была выбрана неслучайно, 15 марта отмечается Международный день против полицейского насилия.

Напомним, в Барселоне состоялся многотысячный протест, участники которого требовали формирования правительства и провозглашения республики Каталония.

Ранее в Мадриде 8 марта устроили демонстрацию за равные права и против насилия над женщинами.