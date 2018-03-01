В Чехии задержали пенсионера, выдававшего себя за террориста

Мужчина организовал несколько аварий и выдавал себя за исламского экстремиста

В Чехии полиция задержала 70-летнего пенсионера. Он называл себя исламским экстремистом, а также организовал несколько аварий на железнодорожных путях.

"Правонарушитель – гражданин Чехии, который хотел вызывать ненависть к мигрантам, исповедующим ислам, и спровоцировать волнения", – говорится в заявлении прокурора Марека Бодлака.

Летом 2017 года нарушитель повалил несколько деревьев возле железнодорожных путей рядом с городом Млада-Болеслав, а рядом с ними оставил листовки с сообщениями, содержавшими угрозы на арабском языке.

Полиция арестовала мужчину на прошлой неделе, однако известно об этом стало только сейчас.

Недавно Германии в 81-летний мужчина вызвал полицию, спутав пятикилограммовый кабачок с бомбой времен Второй мировой войны.

Ранее внемецком Дюссельдорфе 85-летнему пенсионеру выписали штраф на 35 евро за то, что он в течение нескольких минут отдыхал на автобусной остановке.

Также в Покровске открыли клуб для пенсионеров, которые танцуют. Дискотека для пожилых людей проходит дважды в месяц. Правда, сейчас в клубе на 60 женщин только трое кавалеров.