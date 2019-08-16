В Дании ответили на планы Трампа купить Гренландию

В Дании сочли интерес Трампа к покупке Гренландии неправдоподобной шуткой

/ Фото: AFP

Датские политики расценили сообщение об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии – автономии в составе королевства – как неправдоподобную шутку. Соответствующую позицию экс-члены правительства Дании изложили в пятницу на своих страницах в Twitter.

"Это, должно быть, первоапрельская шутка – но совсем не в сезон!", - написал бывший премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен.

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"Трамп покупает Гренландию?! Надеюсь, шутка, но в остальном ужасная мысль с риском милитаризации Гренландии и меньшей независимости гренландского народа – помимо большой потери для Дании", – считает экс-министр иностранных дел Мартин Лидегор.

"Н-да. Но я думаю, что мы сохраним наши 370 млн баррелей земли…" – отметил бывший министр развития Сорен Пинд.

Напомним, президент США Дональд Трамп с различной степенью серьезности неоднократно интересовался покупкой Гренландии Соединенными Штатами.

Гренландия – крупнейший на Земле остров, расположенный на северо-востоке Северной Америки. Он является автономной территорией Дании. Большая часть Гренландии покрыта льдом. Население острова составляет порядка 56 тысяч человек.

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