В Дублине горела гостиница

Сегодня, 04:03

Все гости отеля и персонал были эвакуированы

Фото: RTЕ
Фото: RTЕ

В ирландской столице Дублин загорелись сразу несколько этажей гостиницы Metro Hotel.

Об этом сообщает BBC.

"Пожар начался примерно в 20:00 по Гринвичу на 13-м этаже отеля, а затем распространился на другие этажи", – говорится в сообщении.

На месте происшествия находятся восемь пожарных машин.

Все гости отеля и персонал были эвакуированы. Данных о пострадавших и погибших не поступало.

Причина пожара неизвестна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее в четырехзвездочном отеле в центре Праги произошел масштабный пожар. По предварительной информации полиции, в огне погибли по меньшей мере двое человек, 9 человек получили ожоги и другие травмы. Как сообщает местная полиция, в городе был объявлен второй уровень пожарной тревоги.

А в Квебеке внутри ледяного отеля произошел пожар. Огонь вспыхнул внутри одного из номеров отеля — предположительно, когда постояльцы недосмотрели за горевшими в номере свечами. Хотя отель не растаял и отделался легким задымлением, гостиницу пришлось временно закрыть.
пожар, отель, гостиница, дублин, эвакуированы

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Мощный пожар на Закарпатье: более пяти часов пылает торговый центр

20 Марта, 13:16

Ликвидация пожара в четырехэтажном здании продолжается

Запад

Подробности пожара на рынке в Черновцах: от искры до шквала пламени прошло четыре минуты

20 Марта, 11:18

Уже названа предварительная причина возгорания, что привело к масштабному пожару
Загрузка...

США

фото AFP (иллюстрация)

В США столкнулись и сошли с рельсов два товарных поезда

19 Марта, 22:23

Пожарные пока не могут сказать, какое именно вещество разлилось во время аварии и вызвало пожар

Другие страны

Фото: AFP

В Австралии бушуют лесные пожары

19 Марта, 17:57

В 40 городах объявили эвакуацию, несколько тысяч домов сгорели
Загрузка...