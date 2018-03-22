В Дублине горела гостиница

Все гости отеля и персонал были эвакуированы

В ирландской столице Дублин загорелись сразу несколько этажей гостиницы Metro Hotel.

Об этом сообщает BBC.

"Пожар начался примерно в 20:00 по Гринвичу на 13-м этаже отеля, а затем распространился на другие этажи", – говорится в сообщении.

На месте происшествия находятся восемь пожарных машин.

Все гости отеля и персонал были эвакуированы. Данных о пострадавших и погибших не поступало.

Причина пожара неизвестна.

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Ранее в четырехзвездочном отеле в центре Праги произошел масштабный пожар. По предварительной информации полиции, в огне погибли по меньшей мере двое человек, 9 человек получили ожоги и другие травмы. Как сообщает местная полиция, в городе был объявлен второй уровень пожарной тревоги.

А в Квебеке внутри ледяного отеля произошел пожар. Огонь вспыхнул внутри одного из номеров отеля — предположительно, когда постояльцы недосмотрели за горевшими в номере свечами. Хотя отель не растаял и отделался легким задымлением, гостиницу пришлось временно закрыть.