В ЕС готовят новые правила получения гражданства

В последние годы возросло количество паспортов стран ЕС, полученных исключительно на основании осуществленных инвестиций в экономику страны

В Еврокомиссии планируют в сентябре опубликовать новые нормы о предоставлении гражданства странами-членами ЕС. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова, сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссия призывает страны ЕС к большей сдержанности при предоставлении гражданства выходцам из третьих стран.

"Еврокомиссия следит за развитием ситуации с так называемыми "золотыми паспортами" с большим беспокойством", – сказала Юрова.

По ее словам, в последние годы возросло количество паспортов стран ЕС, полученных исключительно на основании осуществленных инвестиций в экономику страны или в результате приобретения дорогой недвижимости.

В отчете упоминаются, например, Кипр, Мальта и Греция, которые выдают немало долгосрочных видов на жительство (так называемые "золотые визы") или полноценное гражданство лицам из Китая или бывших республик СССР.

"Мы не хотим никаких троянских коней в Евросоюзе. Некоторые страны-члены должны прилагать больше усилий, чтобы их гражданство не получали преступники, которые могут навредить безопасности Европы или отмывать деньги", – добавила Юрова.

Начиная с 2013 года, кипрское гражданство предоставляется лицам, которые вложили не менее двух миллионов евро в недвижимость, или 2,5 миллиона евро в государственные ценные бумаги или кипрские компании. При этом новоявленный владелец кипрского паспорта не должен сдавать никаких языковых тестов или постоянно проживать на острове.

Ранее мы писали, что по последним данным Евростата, Италия в 2016 году выдала гражданство Европейского Союза более чем 200 тысячам человек.

Также