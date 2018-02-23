Евросоюз продлил санкции против Беларуси

Европейский Союз на год продлил ряд ограничительных мер в отношении Беларуси еще на год. Об этом идет речь в пресс-релизе Совета ЕС.

"Совет постановил продлить ограничительные меры в отношении Белоруссии еще на год – до 28 февраля 2019 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и замораживание активов, а также запрет на поездки четырем лицам, внесенным в список в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста", – сказано в сообщении.

Вместе с этим Совет ЕС продлил разрешение на закупку Минском в европейских странах биатлонного оборудования.

Напомним, санкции по отношению к стране впервые ввели в 2004 году. Позже Совет Европы принял дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и норм международного права в области прав человека. Эмбарго на поставки оружия было введено в 2011 году.

15 февраля 2016 года Совет принял решение отменить ограничительные меры в отношении 170 лиц и четырех компаний, при сохранении эмбарго на поставки оружия и санкций в отношении четырех лиц. Такое решение было принято исходя из шагов, предпринятых республикой для улучшения дипломатических отношений Беларусь – ЕС.

Напомним, санкции против России стоят экономике Евросоюза 3,2 миллиарда долларов в месяц. Экономика России, в свою очередь, потеряла 55 миллиардов долларов за три года.

Ранее Беларусь провалила свою роль нейтральной платформы для ведения переговоров сторонами по Донбассу, поэтому Минск не должен удивляться, что сейчас обсуждается смена переговорной площадки и ее перенос, к примеру, в Казахстан.