В ЕС сделали жесткое заявление по России и "выборам" на Донбассе

Сегодня, 12:27

Так называемые "выборы" являются еще одним вопиющим нарушением международного права и украинского законодательства, говорится в заявлении

В ЕС прокомментировал ситуацию на Донбассе. Фото: Eoghan OLionnain/Flickr
В ЕС прокомментировал ситуацию на Донбассе. Фото: Eoghan OLionnain/Flickr

Евросоюз глубоко обеспокоен присутствием российского военного оборудования и личного состава в районах, которые контролируют поддерживаемые Россией боевики на Донбассе. Об этом говорится в заявлении, сделанном делегацией ЕС во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает "Укринформ".

"Мы снова призываем Россию немедленно прекратить подпитывание конфликта путем оказания финансовой и военной помощи вооруженным формированиям, и мы глубоко обеспокоены информацией о присутствии российского военного оборудования и личного состава в районах, которые контролируют поддерживаемые Россией вооруженные формирования", - говорится в заявлении.

Отмечается, что продолжительность экономических санкций ЕС против России связана с полным выполнением Минских договоренностей.

Во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ, посвященного фейковым "выборам" на оккупированной части Донбасса 11 ноября, делегация ЕС подчеркнула, что Евросоюз решительно осуждает их.

"Так называемые "выборы" являются еще одним вопиющим нарушением международного права и украинского законодательства, Минских соглашений, и мы считаем их бесполезными и не имеющими никакой юридической силы", - отмечается в заявлении.

Делегация ЕС напомнила, что Минскими договоренностями предусматривается проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в рамках украинского законодательства и после установления надлежащих безопасности условий, в соответствии со стандартами ОБСЕ и под мониторингом БДИПЧ.

Ранее в Госдепе США пообещали России новые санкции из-за организации фейковых "выборов" на Донбассе.
Россия, выборы, Евросоюз

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