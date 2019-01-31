В Эстонии объявили конкурс на обустройство границы с Россией

Прогнозируется, что для обустройства первого участка границы с РФ потребуется два года

Эстонско-российская граница. Фото из открытых источников.

В Эстонии объявили конкурс на обустройство границы с Россией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2e3/295/5c52e32950ab2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2e3/295/5c52e32950ab2.jpg 2019-01-31T14:00:00+02:00 Евросоюз Прогнозируется, что для обустройства первого участка границы с РФ потребуется два года

Департаментом полиции и погранохраны Эстонии объявил конкурс на первую очередь строительных работ по обустройству границы с Россией. Об этом сообщает местный портал ERR.

Строительные работы по обустройству границы с РФ начнутся c пограничного пункта Лухамаа, где сходятся пограничные линии Эстонии, Латвии и России, и охватят участок границы протяженностью 23,5 км.

"Давление на границу сильнее в направлении из России в Латвию, для чего границу часто нелегально переходят неподалеку от места соприкосновения границ трех государств. На этом участке также закончены необходимые подготовительные работы для отчуждения земли и подключения к электроэнергии", — отметил глава бюро интегрированного управления границей Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

В перечень строительных работ войдет создание патрульных и подъездных дорог, заборов, песчаной полосы, подведение электроснабжения, канализации и другой необходимой инфраструктуры. Кроме того, на этом участке планируется установить оборудование для мониторинга приграничной полосы.

По прогнозам, на обустройство первого участка границы с РФ потребуется два года. В целом же, работы по обустройству сухопутной границы с Россией, протяженность которой составляет 135,6 км, разделены на несколько этапов, по каждому из которых будет проводиться отдельный конкурс.

Как отметила глава МВД Эстонии Катри Райк, обустройство восточной границы станет одним из крупнейших строительных проектов в республике, который окажет очень большое влияние на безопасность страны. "Нашей стране также угрожают такие события, как организованная торговля людьми и контрабанда, миграционный кризис, терроризм и прочие угрозы безопасности, с которыми мы должны бороться и предотвращать их. Обустройство восточной границы улучшит наши возможности для этого", — подчеркнула она.

В августе прошлого года правительство Эстонии утвердило смету строительства границы с РФ — она будет обустроена к 2026 году, а стоимость работ составит 190 млн евро.

Юридически эстонско-российской границы пока не существует. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, отправлен на ратификацию в парламенты обеих стран.

Ранее в Госпогранслужбе Украины объяснили правила въезда для россиян с 2018 года. Иностранцы должны будут сдавать отпечатки пальцев при пересечении украинской границы, но наличие биометрического паспорта у них необязательно.

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