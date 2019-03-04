В Эстонии завершились парламентские выборы
Премьер Эстонии поздравил Партию реформ с победой на выборах в парламент
На выборах в Эстонский парламент, Рийгикогу, завершившихся в воскресенье, победу одержала Партия Реформ. Всего в парламент проходят пять партий.
Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.
101 место в парламенте распределились следующим образом. Партия Реформ – 34 (прибавка в 4 депутатских места), Центристская партия – 26 (минус 1 место), правопопулистская Консервативная народная партия Эстонии, EKRE – 19 (плюс 12 мест), Партия Isamaa ("Отечество") – 12 (минус 2 места), Социал-демократическая партия – 10 (минус 5 мест). Недавно созданная партия "Эстония 200" в парламент не прошла, не добрав полпроцента (4,5% вместо необходимых 5%). Покинула парламент Свободная партия, которая четыре года назад получила восемь мест, а теперь набрала лишь 1,2%.
Председатель Центристской партии и нынешний премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил лидера реформистов Каю Каллас с победой на выборах в Рийгикогу.
Можно прогнозировать, что при любом формате новой коалиции, партнерские соотношения Эстонии с Украиной, в целом, сохранятся.
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