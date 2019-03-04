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В Эстонии завершились парламентские выборы

Сегодня, 03:01

Премьер Эстонии поздравил Партию реформ с победой на выборах в парламент

Фото: AFP
В Эстонии завершились парламентские выборы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c7c/581/5c7c7c581a37f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c7c/581/5c7c7c581a37f.jpg Евросоюз Премьер Эстонии поздравил Партию реформ с победой на выборах в парламент

На выборах в Эстонский парламент, Рийгикогу, завершившихся в воскресенье, победу одержала Партия Реформ. Всего в парламент проходят пять партий.

Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

101 место в парламенте распределились следующим образом. Партия Реформ – 34 (прибавка в 4 депутатских места), Центристская партия – 26 (минус 1 место), правопопулистская Консервативная народная партия Эстонии, EKRE – 19 (плюс 12 мест), Партия Isamaa ("Отечество") – 12 (минус 2 места), Социал-демократическая партия – 10 (минус 5 мест). Недавно созданная партия "Эстония 200" в парламент не прошла, не добрав полпроцента (4,5% вместо необходимых 5%). Покинула парламент Свободная партия, которая четыре года назад получила восемь мест, а теперь набрала лишь 1,2%.

Сейчас в Эстонии в правительственную коалицию входят центристы, соцдемы и отечественники. Теперь коалиция, видимо, поменяется, так как на троих у этих партий лишь 48 голосов из 101.

Председатель Центристской партии и нынешний премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил лидера реформистов Каю Каллас с победой на выборах в Рийгикогу.

Можно прогнозировать, что при любом формате новой коалиции, партнерские соотношения Эстонии с Украиной, в целом, сохранятся.

Ранее президент Эстонии заявила, что российская агрессия против Украины должна быть в центре внимания международного сообщества. Об этом она заявила на совместной с украинским лидером Петром Порошенко пресс-конференции.

Кальюлайд четко дала понять, что на Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война, поэтому на Россию нужно продолжать оказывать давление.

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Тег Эстония, коалиция, партии, парламентские выборы

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