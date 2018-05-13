В Европе может начаться новый конфликт при участии России – американский эксперт

Новая война может случиться по "украинскому сценарию", в которой снова может быть замешан Кремль

В Европе при участии России может разгореться новая война – в Боснии и Герцеговине, где может произойти эскалация после парламентских и президентских выборов осенью этого года.

Такое мнение высказал сотрудник евроазиатской программы в Институте исследований внешней политики (США) Ричард Крамер, передает "Обозреватель".

По его словам, проблемы могут возникнуть из-за лидера Республики Сербской (регион в Боснии), который тянется к России.

"Эскалация вполне возможна. Нестабильный регион в составе Боснии и Герцеговины Республика Сербская, которую возглавляет Милорад Додик, находится на границе с Сербией. Власти Республики Сербской за последние несколько лет делали все возможное, чтобы наладить контакты с Россией. Мы говорим об активизации пророссийских и просербских вооруженных формирований, подконтрольных лидеру Додику, который действует в интересах России. Это один из возможных сценариев дестабилизации в данном регионе", – заявил Крамер.

Стоит отметить, что лидер Республики Сербской является активным противников сближения Боснии с НАТО и если он победит на выборах, то Кремль получит над этой страной контроль. В прошлом году Додик даже заявлял о намерении построить у себя российскую базу, целью которой станет якобы помощь в случае стихийных бедствий.

Как писали в марте западные СМИ, Россия готовит в Европе еще одну войну по "украинскому сценарию". Отмечалось, что речь идет о Республике Сербской, которая для Москвы очень удобная "фигура", которую можно использовать для дестабилизации Европы в любой удобный момент.