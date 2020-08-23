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В Литве и Польше отреагировали на слова Лукашенко о вторжении с их стороны

23 августа, 01:01

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Литва считает, что власти Беларуси пытаются отвлечь внимание от внутренних проблем

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что заявления президента Беларуси Александра Лукашенко об угрозе извне, в частности со стороны границ с Литвой и Польшей безосновательны. Об этом он сообщило агентство BNS.

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Найседа считает, что власти Беларуси таким образом сейчас пытаются "отвлечь внимание от внутренних проблем".

В свою очередь глава Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский подчеркнул, что Варшава также не намерена нарушать территориальную целостность Беларуси. Он назвал суверенитет любого государства фундаментом международного права и сказал, что "Польша намерена соблюдать этот принцип", пишет Gazeta Prawna.

"Нас печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства", – заявил Щерский.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о приведении вооруженных сил страны в полную боевую готовность, назвав причиной такого решения "шевеление" войск НАТО у границ с республикой.

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"Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", – сказал он.

Он также обвинил западные страны в том, что они оказывают военную поддержку через НАТО "альтернативному президенту".

Накануне Александр Лукашенко высказался о своей сопернице на выборах президента Светлане Тихановской:

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Литва Польша Беларусь Александр Лукашенко
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