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В Европе показали самолет-"кошмар российских истребителей": опубликованы фото

Сегодня, 17:48

В сети появились фото шведского истребителя, созданного для противодействия российским ВВС

В Европе показали самолет-"кошмар российских истребителей": опубликованы фото Евросоюз В сети появились фото шведского истребителя, созданного для противодействия российским ВВС

В Швеции показали фото нового истребителя Saab Gripen E, который был разработан специально для уничтожения российских штурмовиков, бомбардировщиков, истребителей и перехватчиков из семейства Су.

"Gripen, особенно модель Е, разработан, чтобы уничтожать Су. Здесь у нас черный пояс", – сказал командующий шведскими ВВС Матс Хельгессон, сообщает Business Insider.

Такое заявление он сделал на презентации в Финляндии, которая рассматривает возможность покупки шведских истребителей.

По данным издания, шведский истребитель не может нести максимальное количество оружия и не отличается незаметностью, большой дальностью действия или низкой ценой. Однако он значительно дешевле американских самолетов, полагающихся на дорогостоящие стелс-технологии.

В то же время он превосходит конкурентов в сфере средств электронной борьбы и подавления вражеских радаров, а особенности шведского истребителя превращают его в "кошмар для российских самолетов".

Напомним, на прошлой неделе в Японском море столкнулись два российских бомбардировщика Су-34. В ходе спасательной операции один штурман истребителя был найден живым вскоре после крушения, а другого пилота нашли на индивидуальном спасательном плоту без признаков жизни.

Кроме того, в октябре в Краснодарском крае России в акватории Азовского моря упал учебный самолет Л-39. Причиной крушения могла стать техническая неисправность. Известно, что самолет выполнял полет без боекомплекта.

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Тег Россия, Швеция, самолет, самолеты, истребитель, ВВС

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