Столкновение бомбардировщиков в России: в Японском море ведут поисковую операцию

Россияне ведут поиски четвертого летчика Су-34

Самолет Су-34. Фото: Минобороны РФ

Столкновение бомбардировщиков в России: в Японском море ведут поисковую операцию //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/18e/b22/5c418eb2242aa.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/18e/b22/5c418eb2242aa.jpg 2019-01-19T13:01:00+02:00 Россия Россияне ведут поиски четвертого летчика Су-34

В Японском море, над которым ранее столкнулись два российских бомбардировщика Су-34, продолжается операция по поиску четвертого летчика.

К участию в спасательной операции привлекли пять рыболовецких судов, а также вертолеты, сообщили в приморском филиале морского спасательно-координационного центра.

"В составе поисковой группы аварийно-спасательное судно "Спасатель Заборщиков", которое координирует поиски, а также рыболовецкие суда "Электрон", "Неон", "Председатель Ганслеп", "Шанс-106" и "Флагман". Также задействованы вертолеты", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что в районе проведения операции сохраняется морозная погода – около 10 градусов ниже нуля, видимость составляет восемь миль, а высота волн – около полутора метров.

"Для судоходства это нормальная погода, даже, можно сказать, идеальная. Видимость хорошая, разве что температура некомфортная", – отметили спасатели.

Ранее сообщалось, что в ходе спасательной операции один штурман истребителя был найден живым вскоре после крушения, а другого пилота нашли на индивидуальном спасательном плоту без признаков жизни.

Как известно, 18 января в России столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Авария произошла над Татарским проливом в Хабаровском крае.

Отметим, что крушения военных самолетов в России уже давно не в диковинку. Так, самое свежее ЧП произошло в декабре, когда истребитель МиГ-29 частично развалился в воздухе. В ходе полета над Краснодарским краем от боевого самолета отвалились запасные топливные баки.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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