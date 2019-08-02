КНДР должна воздерживаться от любых действий, которые нагнетают обстановку на Корейском полуостров

Федерика Могерини. Фото: REUTERS/Yves Herman

В Евросоюзе жестко ответили на новые ракетные пуски Северной Кореи https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8 2019-08-02T16:49:04+03:00 Евросоюз КНДР должна воздерживаться от любых действий, которые нагнетают обстановку на Корейском полуостров

КНДР должна воздерживаться от любых действий, которые нагнетают обстановку на Корейском полуострове, включая запуски баллистических ракет малой дальности. Об этом заявила в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"КНДР должна воздерживаться от любых действий, включая запуски баллистических ракет малой дальности, которые нагнетают обстановку на Корейском полуострове и могут подорвать дипломатические усилия", - заявила Могерини.

Она подчеркнула, что запуски ракет Пхеньяном "осуществляются в нарушение многочисленных резолюций СБ ООН". Могерини также подчеркнула, что ЕС поддерживает полное прекращение использования и уничтожение КНДР своих ракет любого радиуса действия.

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Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила в ночь на пятницу запуск неопознанных снарядов малой дальности. Согласно его информации, снаряды были запущены в 02:59 и 03:23 из провинции Хамген-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря. По мнению южнокорейских военных, Пхеньян испытывал тот же тип баллистических ракет малой дальности, что и в ходе двух предыдущих ракетных пусков – 25 июля и 31 июля. При этом Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в четверг опубликовало сообщение, в котором отмечалось, что 31 июля КНДР осуществила испытания "новейшей крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы".

Ранее сообщалось: президент США Дональд Трамп уверяет, что не обеспокоен ракетными пусками КНДР.

Напомним, в КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа.





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