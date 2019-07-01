В КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей

Фото: AFP

КНДР считает исторической встречу лидера страны Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в демилитаризованной зоне на межкорейской границе. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын провел историческую встречу с Дональдом Трампом. Спустя 66 лет после заключения соглашения о перемирии в 1953 году высшие руководители двух стран встретились друг с другом в (приграничном пункте) Пханмунджом, который является символом разделения, и обменялись историческим рукопожатием", — отмечает ЦТАК.

Как сообщает агентство, в ходе последовавших переговоров лидеры двух стран "обсудили пути смягчения напряженности на Корейском полуострове, чтобы положить конец некрасивым отношениям между КНДР и США и достичь драматических перемен". Как отмечает ЦТАК, Трамп и Ким Чен Ын "объяснили друг другу предметы, которые вызывают озабоченность и препятствуют решению вышеуказанных вопросов", а также "выразили полное понимание и согласие".

Переговоры между президентом США и лидером КНДР на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме в воскресенье продолжались около часа. По их завершении Трамп проводил Ким Чен Ына до демаркационной линии, они обменялись еще несколькими репликами.

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

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