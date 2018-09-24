В Финляндии провели облаву на связанную с ФСБ контору

Компания Airiston Helmi, которой владеет гражданин России и Мальты, оказалась в эпицентре скандала

Финские СМИ сообщают о масштабной операции по борьбе с отмыванием денег в международных масштабах, которую неподалеку от города Турку провели местные правоохранительные органы. И хотя в полиции название фирмы-фигуранта скандала не раскрывается, в издании Yle утверждают, что это Airiston Helmi.

Данная компания неоднократно фигурировала в заголовках местной прессы – основана она была в 2007 году гражданином России и Мальты 1964 года рождения, следы владельцев фирмы и членов ее правления ведут в Польшу, Эстонию и Италию, а в 2007-2014 годах Airiston Helmi заключила в архипелаге Турку сделок о купле-продаже участков земли на 9,2 млн евро. Причем в реестре недвижимости не всегда указывались имена новых владельцев.

Любопытно и то, что фирма функционирует, несмотря на то, что каждый год она заканчивает убыточно (300 тыс долларов в 2017 году).

Однако главные опасения вызывает не это, а то, что компания скупает земельные участки вблизи стратегических объектов.

Бывший член финского парламента Микко Кярня подтвердил факт расследования в отношении Airiston Helmi, но отметил, что оно служит прикрытием для другого дела. Следователи выяснили, что организация собиралась обустроить один из своих участков под военную гавань для размещения и ремонта субмарин ВМФ РФ в Балтийском море.

Кроме того, им стало известно, что руководитель тесно связан с ФСБ.

Напомним, ранее из Финляндии депортировали семью, члены которой получили в оккупированном Крыму паспорта граждан РФ.

Также мы писали о том, что Генеральный штаб сил обороны Финляндии не позволил российскому учебному парусному кораблю "Крузенштерн" зайти в порт города Мариехамн.