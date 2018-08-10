В Германии грозы привели к перебоям работы транспорта и блокированию дорог

Несколько человек были ранены в результате разгула стихии

Север Германии понес убытки после того, как сильные летние грозы прошли на ее территории. Об этом сообщает Tagesschau.

Несколько человек были ранены в результате разгула стихии. Из-за непогоды работа железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта была нарушена. Поваленные деревья блокировали проезд на дорогах.

По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), ветер был особенно сильным в районе Ганновера и Северного моря. Скорость ветра на побережье достигала 140 километров в час.

Представитель Deutschen Bahn заявил, что на многих направлениях дальнего следования пассажиры столкнулись с опозданием поездов. Маршруты скоростных поездов Ганновер-Гамбург-Киль и Бремен-Гамбург-лен заблокированы. Нарушен график курсирования региональных поездов.

Из-за грозы крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте на полтора часа приостановил работу. В течение часа не работал центральный железнодорожный вокзал Франкфурта.

В Макленбурзи-Передней Померании в результате удара молнии сгорел жилой дом.

По меньшей мере шесть человек получили травмы: двое подростков в Гамбурге в результате падения дерева и четыре человека в Сассенбергу из-за падения дерева на автомобиль.

Весь Старый Свет продолжает страдать от аномальной жары, установившейся практически по всей Европе из-за потоков разгоряченного воздуха, поступающего с африканского континента.

Так, из-за сложившейся ситуации власти Италии объявили в 18 крупнейших городах, в том числе в Милане, Генуе, Риме, Вероне, Венеции, Болонье "красный" – то есть, самый высокий – уровень опасности. Местные синоптики прогнозируют температуру до 40 градусов Цельсия.

А Швецию из-за небывалой жары охватили лесные пожары.