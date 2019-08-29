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В Германии на носорог чуть не убил женщину: видео

29 августа, 05:29

Животное атаковало автомобиль, в котором находилась смотрительница

Ранее в этом году носорог напал за автомобиль туристов в ЮАР, а теперь в Германии животное атаковало женщину-смотрителя. Инцидент произошел в городе Годенгаген.

Разъяренное животное атаковало машину смотрительницы в парке дикой природы – носорог набросился на авто, когда работница пыталась загнать его в стойло.

От нескольких мощных ударов транспортное средство трижды перевернулось.

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На помощь женщине пришли другие сотрудники парка.

Когда животное успокоилось, смотрительница смогла вылезти через окно искореженной машины и пересесть в машину коллег.

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В результате случившегося работница получила сотрясение мозга и ссадины.

Напомним, в прошлом году в сафари-парке мексиканского города Пуэбла носорог без причины набросился на авто и пытался поддеть его рогом. В машине на тот момент находилась семья из нескольких человек.

Кроме того, в конце прошлого года слон вторгся в игровой парк в Южной Африке и убил одного из его специалистов - Марка Лотенбаха. Мужчина пытался прогнать разъяренного слона с территории парка, где гуляют туристы, в результате чего сам стал жертвой нападения животного.

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Германия носорог зоопарк сафари-парк

Источник: Сегодня

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