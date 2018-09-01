В Германии назвали условие для улучшения отношений с Турцией

Сегодня, 01:02

Маас напомнил, что в Турции под стражей находятся семь граждан ФРГ, некоторые из них остаются в СИЗО уже больше года

Глава МИД ФРГ Хайко Маас. Фото: AFP
Глава МИД ФРГ Хайко Маас. Фото: AFP

Предпосылкой для нормализации отношений Анкары с Берлином и Брюсселем может стать освобождение немецких граждан, которые содержатся под стражей в Турции без обвинительного акта. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Вене. Его слова транслировала пресс-служба Совета ЕС.

Маас напомнил, что в Турции под стражей находятся семь граждан ФРГ, некоторые из них остаются в СИЗО уже больше года, но им до сих пор не предъявлены официальные обвинения. Министр сказал, что немецкая сторона "не может этого уяснить". Анкаре следует "устранить эту ошибку", отметил он.

"Это был бы шаг к нормализации отношений с ФРГ и с ЕС", – добавил глава МИД.

"Турция должна создать предпосылки для улучшений (отношений). Это будет одной из тем во время моего визита в Турцию, который состоится на следующей неделе", - сказал министр.

Последние годы ознаменовались существенным охлаждением отношений Берлина и Анкары, причиной чему стал целый ряд факторов. В первую очередь речь идет о задержаниях в Турции германских граждан, прежде всего журналистов и правозащитников.

В конце сентября турецкий президент Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Германию.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вступление в Евросоюз остается одной из важнейших внешнеполитических задач Анкары. Об этом на пресс-конференции заявил находящийся с визитом в Литве .

"Нет никаких сомнений в том, что наша страна и впредь останется членом НАТО и будет стремиться к приему в ЕС", – отметил он.

Как известно, Реджеп Эрдоган заявлял, что его страна больше не нуждается в членстве ЕС
Германия, Турция, Евросоюз, Маас
Источник:

ИТАР-ТАСС

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