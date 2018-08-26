В Германии не хотят возвращать регулярные призывы в армию

Меркель отметила, что не хотела бы возвращать всеобщую воинскую повинность

Канцлер Германии Ангела Меркель встала на сторону противников возвращения к регулярным призывам в армию. Об этом политик заявила в эфире телеканала ARD, передает УНН.

"Я не хотела бы возвращать всеобщую воинскую повинность", – сказала Меркель.

По ее словам, "требования к военнослужащим сейчас стали совсем другими", это значит, что и важность регулярных призывов не такая, как была раньше.

Напомним, Украина вошла в рейтинг 50 самых сильных армий мира, заняв в нем 30-е место. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Ровенскую область. Он отметил, что украинскую армию признал авторитетный журнал по Newsweek.

Напомним, в 2016 году в рейтинге военной мощи Global Firepower Украина также оказалась на 30-м месте. Армия США – самая сильная, на вооружении — 19 авианосцев и более 13 тысяч самолетов и вертолетов. Армия России – чемпион по бронетехнике, армия Китая – самая многочисленная.

Также сайт "Сегодня" публиковал материал о том, какое новое вооружение получат ВСУ в 2018 году. Украинское войско намерены усилить по многим направлениям, в том числе мощными ракетными и противотанковыми комплексами.