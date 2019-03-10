В Германии открылся первый в мире "колбасный" отель

Владелец гостиницы создал настоящий рай для любителей всевозможных копченостей и мясных продуктов

В Германии открылся первый в мире "колбасный" отель 2019-03-10T04:55:00+02:00 Евросоюз Владелец гостиницы создал настоящий рай для любителей всевозможных копченостей и мясных продуктов

В Германии открыли необычный отель, в котором можно переночевать среди мясных изделий. Больше он напоминает аттракцион, чем место для отдыха – номера здесь украшены колбасами. На завтрак здесь даже подают мороженое со вкусом копченого мяса.

На центр туризма небольшой немецкий городок Георгенсгмюнд совсем не похож. Но этот внешне обычный отель, который находится даже не в центре, забронирован на несколько месяцев вперед. Потому что здесь – настоящий рай для любителей мяса.

Стойкий запах жареных сосисок слышится даже с порога. Встречает гостей хозяин – мясник Клаус Бобель.

"Указатели к каждому номеру – вот на этих ножах. Такими же я режу мясо. За колбасками к нам в Баварию туристы и едут. Я построил что-то вроде мясного аттракциона", – объясняет владелец.

На потолке и стенах в комнатах – обои с мясными деликатесами, на кроватях – подушки в форме сосисок, а в ароматизированных мешочках вместо ароматных трав находятся ингредиенты классической баварской колбасы. В углу стоит кресло в форме консервной банки, а в ванной мыло напоминает кусок ветчины.

Кроме декоративных сосисок, в номере есть и настоящие мясные, которые свисают с потолка. Если гости проголодаются, могут их получить – просто раскрыть пачку и съесть. Даже платить отдельно за эти деликатесы не надо – все учтено в цене номера.

Например, в зависимости от сезона такой номер стоит от 70 до 140 евро. В цену входит завтрак – сосиски и мороженое со вкусом мяса на десерт. За дополнительную плату гостям организуют мастер-класс по изготовлению колбасок в цеху на первом этаже отеля. Здесь же находится и магазин с деликатесами.

"Обычно гости берут эти сосиски – франконские, их надо жарить. А в качестве сувенира покупают копченые колбаски – они хранятся дольше, чем свежие", – рассказывает владелица мясной лавки Моника Бобель.

Еще один сувенир, мясные консервы, хозяева отеля дарят в обмен на обещание гостей сфотографироваться с банкой на родине.

Снимки украшают стены одного из номеров: есть здесь фотографии и из Ирана, и из Ирландии. А теперь будет и из Киева.

Обустройство "мясного" отель хозяину обошлось в 700 тыс. евро. Недешево, но он говорит, что это того стоит: туристы, падкие до баварских сосисок, уже бронируют комнаты на лето.

Напомним, ранее мы анализировали, из чего делается вареная колбаса в Украине, и определили, сколько должны стоить хорошие мясные продукты.

Кроме того, якобы из-за вредности в России даже решили ввести дополнительный налог на колбасу, сосиски и бекон.

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