В Германии полиция прекратила рок-концерт за нацистское приветствие

В Германии полиция прекратила рок-концерт в небольшом восточногерманском городке Остриц, что на границе с Польшей, после того, как толпа начала выкрикивать запрещено нацистское приветствие, передает DW.

На концерте, который состоялся вечером в субботу, 1 декабря, выступали две группы из правого лагеря, на нем собрались несколько сотен посетителей, сообщила полиция города Герлица, что в земле Саксония.

Жители города также жаловались на громкость концерта. Около полуночи правоохранители услышали запрещены приветствия и после прибытия подкрепления вмешались. Концерт был прекращен, а около часу ночи все участники концерта и посетители покинули помещение. Федеральные органы проводят расследования относительно использования символов, запрещенных конституцией организаций, сообщила полиция.

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В Германии использование нацистской символики преследуется в уголовном порядке. К такой символике относятся знамена, значки, отдельные предметы униформы, лозунги, формы приветствия и прочее. В августе во время беспорядков в Хемнице, которые были вызваны убийством местного жителя, в котором подозревают мигрантов, некоторые демонстранты демонстрировали нацистское приветствие. За это 34-летний мужчина был приговорен к пяти месяцам тюрьмы.

Напомним, недавно американская обувная компания сняла с продажи партию ботинок со свастикой на подошве. Сами производители объяснили произошедшее тем, что на заводе в Китае произошла ошибка.

Помимо этого ранее в центре Одессы неизвестные установили новую скульптуру.Человек из розового картона поднимает над головой молот а ногой стоит на изображении свастики.