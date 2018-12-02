В Германии полиция прекратила рок-концерт за нацистское приветствие

Сегодня, 22:43

Жители города также жаловались на громкость концерта

фото AFP
фото AFP

В Германии полиция прекратила рок-концерт в небольшом восточногерманском городке Остриц, что на границе с Польшей, после того, как толпа начала выкрикивать запрещено нацистское приветствие, передает DW.

На концерте, который состоялся вечером в субботу, 1 декабря, выступали две группы из правого лагеря, на нем собрались несколько сотен посетителей, сообщила полиция города Герлица, что в земле Саксония.

Жители города также жаловались на громкость концерта. Около полуночи правоохранители услышали запрещены приветствия и после прибытия подкрепления вмешались. Концерт был прекращен, а около часу ночи все участники концерта и посетители покинули помещение. Федеральные органы проводят расследования относительно использования символов, запрещенных конституцией организаций, сообщила полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Германии использование нацистской символики преследуется в уголовном порядке. К такой символике относятся знамена, значки, отдельные предметы униформы, лозунги, формы приветствия и прочее. В августе во время беспорядков в Хемнице, которые были вызваны убийством местного жителя, в котором подозревают мигрантов, некоторые демонстранты демонстрировали нацистское приветствие. За это 34-летний мужчина был приговорен к пяти месяцам тюрьмы.

Напомним, недавно американская обувная компания сняла с продажи партию ботинок со свастикой на подошве. Сами производители объяснили произошедшее тем, что на заводе в Китае произошла ошибка.

Помимо этого ранее в центре Одессы неизвестные установили новую скульптуру.Человек из розового картона поднимает над головой молот а ногой стоит на изображении свастики.
Германия, концерт, нацизм, полиция

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: AFP

В Германии неонацистку-убийцу приговорили к пожизненному заключению

12 Июля, 12:38

Женщина убила как минимум девять человек

Украина

Сергей Аксенов / Фото: facebook.com/aksenov.rk

Тамбовский волк тебе брат: в сети жестко ответили Аксенову на "поздравление" народа Украины

28 Октября, 13:40

Главаря "властей" Крыма назвали гауляйтером оккупантов
Загрузка...

Россия

Фото: facebook.com/vrsoloviev

Сравнил пропагандиста с нацистом: в Питере арестовали активиста за пикет против Соловьева

4 Ноября, 13:45

Задержанному вменяют неповиновение сотруднику полиции

Евросоюз

Фото: скриншот

Польское телевидение потроллило Россию и Путина сравнением с нацистами

29 Ноября, 21:13

На заднем фоне пустили заставку, на которой дизайнер вставил в название РФ две руны "зиг"
Загрузка...