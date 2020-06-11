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В Германии половина жертв коронавируса оказались жителями домов престарелых

11 июня, 06:32

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

С начала пандемии коронавирусом заразился 184 861 человек

Постояльцы домов для инвалидов и престарелых составляют примерно половину всех умерших после заражения коронавирусом в Германии. Об этом заявили ученые из Университета Бремена.

"Смертность среди тех, кто нуждается в уходе, более чем в 50 раз выше, чем среди остального населения", — заявил участник исследования, профессор Хайнц Ротганг. При этом лишь примерно один процент населения Германии живет в домах для инвалидов и престарелых. Ученые изучили ситуацию в 824 подобных центрах, 701 амбулаторной службе по уходу и 96 полустационарных учреждениях.

В Германии, согласно данным института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), с начала пандемии коронавирусом заразился 184 861 человек (плюс 318 по сравнению с днем ранее), выздоровели около 170 700 (плюс 500). Число скончавшихся от последствий заболевания составило 8 729 (плюс 18).

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Ранее сообщалось, что в Германии ответили на решение президента США Дональда Трампа прекратить сотрудничество с ВОЗ. Власти считают, что для борьбы с пандемией нужна кооперация, а не национальные односторонние шаги.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия жертвы дом престарелых инвалидность коронавирус

Источник: ТАСС

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