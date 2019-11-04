В Германии пожарникам пришлось срочно спасать свингеров: видео

Срочная эвакуация вместо телесных утех – в немецком городе Хаттинген пожарным пришлось спасать гостей из клуба свингеров. Прямо в разгар вечеринки двое потеряли сознание, а через некоторое время в здании сработала сигнализация из-за угарного газа. Более трех сотен человек, полуобнаженных или в халатах, пришлось экстренно выводить из клуба. Двенадцати свингерам, которые жаловались на слабость и плохое самочувствие, понадобилось госпитализации. Вечеринка так и не продолжилась, позже людей пустили в клуб только чтобы забрать вещи. В операции по спасению приняли участие 160 сотрудников экстренных служб. Причины инцидента выясняет полиция.

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А вот украинцам не нужно посещать никакие клубы, чтобы получить порцию угарного газа. Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Украине зафиксирован повышенный уровень угарного газа. Ученые напомнили, что угарный газ без вкуса и запаха чрезвычайно токсичен и опасен для человека. Среди причин большой концентрации СО в воздухе может быть сжигание палой листвы и пожары на торфяниках.

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