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В Германии пожарникам пришлось срочно спасать свингеров: видео

4 ноября, 17:47

В операции приняли 160 сотрудников служб спасения экстренных служб

Срочная эвакуация вместо телесных утех – в немецком городе Хаттинген пожарным пришлось спасать гостей из клуба свингеров. Прямо в разгар вечеринки двое потеряли сознание, а через некоторое время в здании сработала сигнализация из-за угарного газа. Более трех сотен человек, полуобнаженных или в халатах, пришлось экстренно выводить из клуба. Двенадцати свингерам, которые жаловались на слабость и плохое самочувствие, понадобилось госпитализации. Вечеринка так и не продолжилась, позже людей пустили в клуб только чтобы забрать вещи. В операции по спасению приняли участие 160 сотрудников экстренных служб. Причины инцидента выясняет полиция.

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А вот украинцам не нужно посещать никакие клубы, чтобы получить порцию угарного газа. Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Украине зафиксирован повышенный уровень угарного газа. Ученые напомнили, что угарный газ без вкуса и запаха чрезвычайно токсичен и опасен для человека. Среди причин большой концентрации СО в воздухе может быть сжигание палой листвы и пожары на торфяниках.

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Германия клуб эвакуация вечеринка свингеры

Источник: Сегодня

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