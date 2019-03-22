В Германии предотвратили масштабный теракт: задержаны 11 человек

По версии прокуратуры, предполагаемые экстремисты уже наладили контакты с потенциальными поставщиками оружия

Фото: Pixabay

В Германии предотвратили масштабный теракт: задержаны 11 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/508/da6/5c9508da68058.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/508/da6/5c9508da68058.jpg 2019-03-22T18:14:00+02:00 Евросоюз По версии прокуратуры, предполагаемые экстремисты уже наладили контакты с потенциальными поставщиками оружия

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ в пятницу утром провели антитеррористические рейды в ряде городов в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц, в результате которых задержаны 11 человек. Об этом сообщила корр. ТАСС по телефону представитель прокуратуры Франкфурта-на-Майне Надя Низен.

"Задержаны 11 человек", – сказала она.

"Ключевые подозреваемые – 21-летний житель Оффенбаха и два брата из Висбадена в возрасте 31 года, – говорится в распространенном заявлении прокуратуры. - Они являются сторонниками салафизма (крайне консервативное толкование ислама – Ред.). Они договорились совершить исламистское нападение с использованием автомобиля и огнестрельного оружия".

В пресс-релизе говорится, что они собирались убить "как можно больше" человек.

По версии прокуратуры, предполагаемые экстремисты уже наладили контакты с потенциальными поставщиками оружия и арендовали крупногабаритное транспортное средство. Остальные задержанные в процессе подготовки оказывали финансовую поддержку.

В ходе обысков, в которых участвовали около 200 представителей закона, было изъято 20 тыс. евро наличными, холодное оружие, наркотики и электронные накопители. В течение дня будет принято решение о помещении всех подозреваемых под арест.

Ранее сообщалось, что в Германии россиянин готовил теракт.

Напомним, федеральный прокурор Германии Петер Франк предупредил об опасности террористических нападений с использованием биологического оружия.

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