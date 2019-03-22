В Германии предотвратили масштабный теракт: задержаны 11 человек
По версии прокуратуры, предполагаемые экстремисты уже наладили контакты с потенциальными поставщиками оружия
Сотрудники правоохранительных органов ФРГ в пятницу утром провели антитеррористические рейды в ряде городов в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц, в результате которых задержаны 11 человек. Об этом сообщила корр. ТАСС по телефону представитель прокуратуры Франкфурта-на-Майне Надя Низен.
"Задержаны 11 человек", – сказала она.
"Ключевые подозреваемые – 21-летний житель Оффенбаха и два брата из Висбадена в возрасте 31 года, – говорится в распространенном заявлении прокуратуры. - Они являются сторонниками салафизма (крайне консервативное толкование ислама – Ред.). Они договорились совершить исламистское нападение с использованием автомобиля и огнестрельного оружия".
В пресс-релизе говорится, что они собирались убить "как можно больше" человек.
По версии прокуратуры, предполагаемые экстремисты уже наладили контакты с потенциальными поставщиками оружия и арендовали крупногабаритное транспортное средство. Остальные задержанные в процессе подготовки оказывали финансовую поддержку.
В ходе обысков, в которых участвовали около 200 представителей закона, было изъято 20 тыс. евро наличными, холодное оружие, наркотики и электронные накопители. В течение дня будет принято решение о помещении всех подозреваемых под арест.
Ранее сообщалось, что в Германии россиянин готовил теракт.
Напомним, федеральный прокурор Германии Петер Франк предупредил об опасности террористических нападений с использованием биологического оружия.
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