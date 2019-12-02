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В Германии прошел парад Санта Клаусов: появилось видео

2 декабря, 19:08

После парада Санта Клаусы и их сказочные помощники пошли в церковь, на предрождественскую службу

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Рождественский парад Санта Клаусов прошел в немецком городе Мурнау. Только одних Сант было 70 человек. А еще ангелы, эльфы и другие помощники. Зачем приехали, издалека ли и какова была цель парада?

Те, у кого уже нет сил ждать праздника, чтобы увидеть Санта Клауса теперь имеют альтернативу: в начале декабря в городке Мурнау происходит праздничное шествие Сант. И так уже несколько десятилетий.

"Мы встречаемся в этом городе уже более сорока лет подряд. Начинали с четырех или п "пяти Санта Клаусов, выходили пятого или шестого декабря. А затем событие сделали открытой для всех. И начали собираться все больше людей", – рассказывает Рейнхард Кляйн, председатель Санта Клаусов.

В прошлом году в параде принял участие семьдесят один Санта Клаус. И это внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Сейчас до этого достижения не дотянули – не хватило одного Санты. Но, говоря,т главное не цифры, а атмосфера.

"Действительно весело, когда видишь детские глаза, которые сияют. Вы должны выполнять свою работу от чистого сердца, иначе это не сработает", – Руди Зоннлейтнер, участник парада Санта Клаусов.

И при этом жалуются: в последнее время Рождество превратилось в коммерческий праздник, а сам Санта стал персонажем рекламных роликов. По окончании шествия участники пошли в церковь, на предрождественскую службу. Чем удивили верующих. Примечательно, что это была церковь Святого Николая, ведь именно этого героя дети ждут с нетерпением.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Великобритании началась рождественская лихорадка: в стране не хватает Санта-Клаусов. Местные бизнесмены даже запустили специальные курсы для рождественских весельчаков.

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Германия Рождество Санта Клаус парад

Источник: Сегодня

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