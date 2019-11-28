В Великобритании началась рождественская лихорадка: в стране не хватает Санта Клаусов

Британцы хотят праздника и веселья, и массово заказывают услуги Санта Клаусов на новогодние праздники. Местные бизнесмены даже запустили специальные курсы для рождественских весельчаков. Говорят, в этом году – ажиотаж. Десятки желающих перевоплотиться в сказочного героя спешат на учебу. На уроках им рассказывают, как общаться с детьми, какие игрушки в тренде в этом году и об обязательных элементах костюма Санта Клауса.

"Ты должен быть дружественным, ведь иногда дети очень застенчивы или перевозбужденные, потому что вокруг шумно и толпа, и это не лучшее место для установления связи с детьми. Ты должен найти подход и придумать, как вызвать у них улыбку", – говорит Карл, который пришел, чтобы научиться быть идеальным Санта Клаусом.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, как писать письмо Деду Морозу и опубликовали шесть полезных советов. Эти советы подойдут как детям, так и взрослым, которые решат написать письмо.

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А еще мы выяснили, нужно ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует. Психолог советует вспомнить себя ребенком и то самое чувство ожидания "чуда". Радость от того, что подарки появляются из неоткуда.

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