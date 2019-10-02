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В Германии прошел "рыцарский" турнир с "падальными" боями

2 октября, 03:08

В турнире приняли участие и рыцари-женщины

В Берлине состоялся "рыцарский" турнир – "падальные" бои. Верхом на железных конях и с копьями в руках современные рыцари соревновались за звание лучшего.

Участники турнира, в доспехах и на велосипедах, пытались удержаться в седле и выбить из него своих конкурентов.

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Впервые участие в соревнованиях принимала и женская команда – "Валькирии", участницы которой заверили, что не боятся мужчин-конкурентов и надеются, что в будущем году девушек в доспехах станет еще больше.

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"У женщин те же права, что и у мужчин, и это наш первый опыт. Мы – команда "Валькирии" – и мы отправим мужчин в Валгаллу", – заявили участницы.

Напомним, ранее в Ужгороде провели фестиваль "Серебряный Татош: эпоха Другетов", украшением которого стали зрелищные рыцарские бои. Участники фестиваля в средневековых доспехах сошлись в противостоянии в Ужгородском замке. Их массовый бой называется бугурт. Главное – устоять на ногах.

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Германия берлин турнир рыцари

Источник: Сегодня

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