В Германии самолет врезался в супермаркет, есть жертвы
По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека
На юго-западе Германии в городе Брухзаль, что в земле Баден-Вюртемберг, небольшой самолет упал на территорию торгового центра, в результате чего погибли три человека.
Об этом сообщает Die Welt.
В частности, самолет врезался в фасад гипермаркета Bauhaus, специализирующегося на продаже строительных материалов и товаров для дома. В мерах безопасности людей из здания эвакуировали.
На месте происшествия находится полиция и устанавливает все обстоятельства.
Согласно одной из версий, проблемы с самолетом могли возникнуть при посадке или взлете на аэродроме, который находится в нескольких сотнях метров от гипермаркета.
Напомним, в мае в московском аэропорту "Шереметьево" произошла авиакатастрофа с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", жертвами которой стал 41 человек. Вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск лайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. В результате аварийной посадки самолет загорелся.
Мы также писали о крушении вертолета Robinson R-22M в Подмосковье, которое случилось накануне. Жертвами авиакатастрофы стали два человека, включая главу Федерации сверхлегкой авиации РФ Игоря Никитина, который проводил для президента РФ Владимира Путина курс по управлению дельталетом перед полетом с журавлями в 2012 году.
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