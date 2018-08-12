В Германии стали реже нападать на беженцев

Сегодня, 13:48

При этом за весь 2017 зарегистрировано более 2200 нападений на беженцев и на центры их временного размещения

Фото: AFP
Фото: AFP

За первые шесть месяцев 2018 года в Германии было совершено 627 нападений на беженцев, которые находились за пределами приютов. Также было совершено 77 атак на приюты для беженцев. В результате нападений 120 человек получили телесные повреждения. Об этом пишет DW.

Указанные показатели свидетельствуют об уменьшении нападений. Для сравнения, в первом полугодии прошлого года было зафиксировано 642 нападений на искателей убежища за пределами их общежитий и 153 нападения на приюты, 123 человека получили телесные повреждения.

При этом за весь 2017 зарегистрировано более 2200 нападений на беженцев и на центры их временного размещения, в 2016 году – более 3500.

Среди правонарушений этом году: поджоги, уничтожение и повреждение имущества, нанесение телесных повреждений, разжигание межнациональной розни и словесные оскорбления.

Как сообщалось, Италия отказалась принимать обратно беженцев, которые зарегистировались в этой стране, но оказались в Германии.

В то же время власти Дании предложили создать центры приема беженцев в третьих странах, в частности в Африке.

Напомним, что количество просителей убедища в Германии снижается уже второй год.
Германия, мигранты, беженцы, нападения

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