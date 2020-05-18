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В Германии Трампа назвали "бактерией для НАТО"

18 мая, 08:58

Денис Беспалов

Немецкий политик отметил, что американский президент воспринимает европейцев в качестве врагов

Действия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который ранее допустил распад НАТО, ослабляют альянс. Такое мнение высказал глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених, пишет немецкое издание Bild.

Немецкий политик отметил, что американский президент воспринимает европейцев в качестве врагов и не раз говорил о том, что НАТО устарело.

"Трамп – это бактерия для альянса", - заявил Мютцених.

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Кроме того, по его словам, новая ядерная стратегия администрации Трампа представляет собой большую опасность.

"Она включает в себя возможность применения ядерного оружия на ранней стадии конфликта. Общественность в Германии должна быть проинформирована об этом", - Мютцених.

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При этом немецкий политик уточнил, что его слова не означают призыв к выходу Германии из НАТО.

"Я никоим образом не ставлю под сомнение членство НАТО или Германии в НАТО. Это было бы несправедливым утверждением", - подчеркнул Мютцених.

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Напомним, в начале января Дональд Трамп предложил включить в Альянс страны Ближнего Востока.

О том, что нужно Украине для членства в НАТО, смотрите в сюжете:

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Германия США НАТО Дональд Трамп

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