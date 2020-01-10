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Расширение НАТО на Ближний Восток: Трамп сделал неожиданное заявление

10 января, 11:14

Американский президент также предложил переименовать Альянс

/ Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Президент США Дональд Трамп, который ранее говорил о вступлении Бразилии в НАТО, предложил включить в Альянс страны Ближнего Востока. Об этом сообщает Politico.

"Я думаю, что НАТО должно быть расширено, и мы должны включить Ближний Восток. Абсолютно", - заявил президент США.

Американский президент также предложил переименовать Альянс.

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"К НАТО добавим аббревиатуру МЕ (Middle East. – Ред.) и получим NATO-ME. Да, я хорош в названиях", - заявил Трамп.

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Как известно, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе Багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Напомним, ранее в этом году Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в Черном море. На что стоит рассчитывать Украине и как это отразится в целом на ситуации в регионе, вы можете узнать в статье "НАТО нацеливается на Черное море".

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США НАТО Дональд Трамп Ближний Восток

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