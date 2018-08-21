В Германии выступили с радикальным предложением по разрыву с США

Глава МИД Германии предупредил, что причины разногласий в отношениях ЕС и Вашингтона кроются не только в политике президента Дональда Трампа

Европа должна заранее побеспокоиться о защите своих компаний от антииранских санкций США, создать независимую от Соединенных Штатов платежную систему и Европейский валютный фонд. Такое мнение высказал глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованной во вторник статье для газеты "Хандельсблат".

"Мы ясно сказали американцам, что мы считаем ошибкой (их) выход из атомной сделки с Ираном", – сказал министр. Он напомнил, что "первые санкции США (против Ирана) снова вступили в силу".

"Поэтому необходимо усилить европейскую автономность, создав независимые от США платежные каналы, Европейский валютный фонд и независимую систему SWIFT", – подчеркнул Маас.

По его мнению, "было бы правильно юридически защитить европейские компании от санкций".

Одновременно министр призвал европейцев "выступить противовесом Соединенным Штатам там, где США заступают за красную линию, как бы тяжело это ни было".

Глава МИД Германии предупредил, что причины разногласий в отношениях ЕС и Вашингтона кроются не только в политике президента Дональда Трампа.

"США и Европа уже давно начали отдаляться друг от друга, – считает он. – Поэтому я скептически отношусь к мнению закоренелых сторонников трансатлантического сотрудничества, которые советуют нам дождаться окончания этого президентства".

"Настало время по-новому оценить наше партнерство – не для того, чтобы забыть его, но чтобы обновить и сохранить", – считает министр.

Он признал, что ЕС нуждается в Вашингтоне как в партнере по НАТО и в борьбе с терроризмом. В то же время, по словам министра, целью ЕС должен стать поиск баланса в диалоге с США.

"Только при сотрудничестве с Францией и другими европейскими странами удастся найти баланс (в диалоге с США)", – уверен Маас.

Он особо подчеркнул, что, по его мнению, "Европейский союз должен стать несущим столпом мирового порядка". Он призвал усилить ЕС и "шаг за шагом" реализовать инициативы по созданию "Европейского союза безопасности и обороны".

Напомним, Германия и Россия выступили за сохранение ядерной сделки по Ирану.