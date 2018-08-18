В пику Трампу: Германия и Россия выступили за сохранение ядерной сделки по Ирану

При этом Меркель раскритиковала действия самого Ирана

Германия по-прежнему выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы в Иране. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркельперед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Германия поддерживает сохранение ядерной сделки, но мы наблюдаем с беспокойством за действиями Ирана в регионе, будь то конфликт в Йемене, программа по развитию баллистических ракет, ситуация в Сирии", – отметила Меркель.

Путин также заявил о важности сохранения СПВД.

"Крайне важно сохранить эту одобренную Советом Безопасности ООН многостороннюю договоренность, направленную на укрепление региональной и глобальной безопасности и режима ядерного нераспространения", – подчеркнул Путин.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции.

Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа, эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, куплю – продажу золота и ряда металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.

Другие участники сделки – Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания – не одобрили выход США из СВПД и остались приверженными прежним договоренностям.

Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям их выполнять, а также запрещает исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций.