В говядине из Польши обнаружили сальмонеллу

Некоторое количество зараженного мяса попало также в Словакию

Фото: Pixabay

В говядине из Польши обнаружили сальмонеллу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/460/860/5c5460860437d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/460/860/5c5460860437d.jpg 2019-02-22T15:00:36+02:00 Евросоюз Некоторое количество зараженного мяса попало также в Словакию

В говядине, поступившей в страну из Польши, обнаружена сальмонелла. Об этом официальный представитель Еврокомиссии из Чехии Анка Падурару проинформировала ЕК.

"Мы поддерживаем контакт с властями обеих стран по этому вопросу. Система быстрого оповещения по продовольственной безопасности была уведомлена 20 февраля. Еврокомиссия призывает все государства-члены использовать эту систему для быстрого обмена информацией, и мы всегда готовы помочь такому обмену", – сказала пресс-секретарь.

По ее словам, это позволяет быстрее найти причину заражения продуктов и принять меры для предотвращения подобного заражения в дальнейшем. Поэтому важно, чтобы система быстрого оповещения использовалась корректно.

Представитель Еврокомиссии также пояснила, что контроль над мясным импортом в Чехию осуществляют национальные власти.

"Европейское законодательство предусматривает возможность того, чтобы государство-член ЕС применяло соответствующие меры в отношении продовольственных продуктов, которые могут представлять риск для здоровья. Решения принимаются по каждому конкретному случаю после оценки, сделанной компетентными службами", – продолжила Падурару.

При этом она отметила, что принимаемые меры должны быть пропорциональными и соответствовать выявленному риску.

Кроме того, стало известно, что некоторое количество зараженного мяса попало также в Словакию. Отчет о проблеме уже отправлен в Польшу. составлен план, направленный на исправление выявленных нарушений. При этом А.Падурару уклонилась от дополнительного вопроса о степени серьезности этих нарушений. Она предложила дождаться официальной публикации отчета.

Напомним, Государственная служба статистики сообщила, что ежегодно в Украине сокращается производство свинины: в 2018 году было произведено 200 тыс. тонн этого вида мяса, что на 9,3% меньше, чем в 2017 году. Если рассматривать это в годовом измерении, декабрь 2017-го к декабрю прошлого года, то производство свинины упало на 11,7%.

При этом эксперты считают, что у Украины есть все шансы стать мировыми лидером по производству свинины, ведь перед современным свиноводством стоит задача накормить растущее население планеты, а также заполнить пробелы в производстве.

В январе эксперты анонсировали рост цен на мясо:

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