В говядине из Польши обнаружили сальмонеллу
Некоторое количество зараженного мяса попало также в Словакию
В говядине, поступившей в страну из Польши, обнаружена сальмонелла. Об этом официальный представитель Еврокомиссии из Чехии Анка Падурару проинформировала ЕК.
"Мы поддерживаем контакт с властями обеих стран по этому вопросу. Система быстрого оповещения по продовольственной безопасности была уведомлена 20 февраля. Еврокомиссия призывает все государства-члены использовать эту систему для быстрого обмена информацией, и мы всегда готовы помочь такому обмену", – сказала пресс-секретарь.
По ее словам, это позволяет быстрее найти причину заражения продуктов и принять меры для предотвращения подобного заражения в дальнейшем. Поэтому важно, чтобы система быстрого оповещения использовалась корректно.
Представитель Еврокомиссии также пояснила, что контроль над мясным импортом в Чехию осуществляют национальные власти.
"Европейское законодательство предусматривает возможность того, чтобы государство-член ЕС применяло соответствующие меры в отношении продовольственных продуктов, которые могут представлять риск для здоровья. Решения принимаются по каждому конкретному случаю после оценки, сделанной компетентными службами", – продолжила Падурару.
При этом она отметила, что принимаемые меры должны быть пропорциональными и соответствовать выявленному риску.
Кроме того, стало известно, что некоторое количество зараженного мяса попало также в Словакию. Отчет о проблеме уже отправлен в Польшу. составлен план, направленный на исправление выявленных нарушений. При этом А.Падурару уклонилась от дополнительного вопроса о степени серьезности этих нарушений. Она предложила дождаться официальной публикации отчета.
Напомним, Государственная служба статистики сообщила, что ежегодно в Украине сокращается производство свинины: в 2018 году было произведено 200 тыс. тонн этого вида мяса, что на 9,3% меньше, чем в 2017 году. Если рассматривать это в годовом измерении, декабрь 2017-го к декабрю прошлого года, то производство свинины упало на 11,7%.
При этом эксперты считают, что у Украины есть все шансы стать мировыми лидером по производству свинины, ведь перед современным свиноводством стоит задача накормить растущее население планеты, а также заполнить пробелы в производстве.
В январе эксперты анонсировали рост цен на мясо:
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