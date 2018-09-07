В греческих Салониках усиливают меры безопасности в ожидании протестов

Сегодня, 18:12

В город перебросили дополнительно 5000 правоохранителей, вертолеты и лодки береговой охраны

В Греции опасаются протестов. Фото: AFP
В Греции опасаются протестов. Фото: AFP

В греческих Салониках на фоне сообщений о возможных протестах и открытия Международной межотраслевой выставки-ярмарки усилили меры безопасности. Об этом сообщает Ekathimerini.

Сообщается, что в город перебросили дополнительно 5000 правоохранителей, вертолеты и лодки береговой охраны.

По информации СМИ, к охране порядка привлечены агенты ЦРУ и ФБР, поскольку на открытии выставки в субботу будет присутствовать министр торговли США Уилбур Росс и посол США в Афинах Джефри Паятт.

В Салоники уже прибыл премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Ожидается, что в городе в ближайшие дни состоится ряд протестов. Помимо недовольных медиков, госслужащих и пенсионеров, ожидается проведение митинга противников соглашения по изменению названия Македонии.

Ранее министр иностранных дел Греции Никос Коциас обвинил Россию в попытке подорвать соглашение с Македонией о переименовании. 

11 июля Греция решила выдворить с территории страны двух российских дипломатов, еще двум сотрудникам будет запрещен въезд на территорию страны. Их обвиняют в попытках вмешаться во внутренние дела Греции и незаконных действиях.
Греция, Македония, протесты

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