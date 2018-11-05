В Греции фермер откопал на своем поле древнейшие статуи

Вчера, 23:43

Археологи с середины октября вели раскопки недалеко от центрального греческого города Аталанти

Фото: culture.gr
Фото: culture.gr

Греческий фермер, обрабатывая свое поле, обнаружил фрагмент древней статуи – вскоре на его земельном участке нашли еще три фрагмента статуй и несколько могил. Об этом сообщило министерство культуры Греции, пишет Associated Press в воскресенье, 4 ноября.

Археологи с середины октября вели раскопки недалеко от центрального греческого города Аталанти, в 150 километрах к северо-западу от Афин. Раскопки начались после того, как фермер нашел туловище древнего куроса – статуи юноши – и сообщил об этом властям.

Министерство отчиталось, что в целом было найдено четыре больших фрагмента известняковых статуй молодого человека в натуральную величину, а также треугольную основу под статую.

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Фрагменты включали торсы, а самый большой был даже с головой.

Кроме того, было найдено семь могил с несколькими неустановленными находками. Вероятно, они были частью большого кладбища.

Напомним, этим летом в Африке археологи раскопали гигантский саркофаг из черного гранита. Находка вызвала волну любопытства и шквал комментариев в сети, однако эксперты до сегодняшнего дня не знали, что размещено внутри странного объекта.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на министерство древностей Египта, скелеты из саркофага принадлежат женщине 20 лет, мужчине, которому еще не было 40 лет и мужчине, которому почти 50 лет. Ни один из них не являлся представителем знатного рода или правителем.

Напомним, ранее археологи обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана. Также сообщалось, что недалеко от "Зоны 51" нашли загадочный охраняемый круг.
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